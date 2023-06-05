Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, sigara, elektronik eşya ve cep telefonu gibi malzemeler ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 52 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı bin 886 paket sigara, 6 elektronik eşya, 5 cep telefonu ve 1 kilogram çay ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.