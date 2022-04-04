Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama - Haberler

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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

ŞIRNAK'ta asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenledi, 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 193 gram eroin, 77 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 5 kilo kaçak tütün, 16 bin 178 paket kaçak sigara, 2 bin 670 litre kaçak akaryakıt ve 30 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılığa 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Güncel, Haberler

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