ŞIRNAK'TA ARICILARA 14 MİLYON LİRALIK MALZEME DESTEĞİ

ŞIRNAK Valiliği tarafından ' Şırnak Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 200 arıcıya 14 milyon 435 bin TL değerinde malzeme desteğinde bulunuldu.

Şırnak Valiliği tarafından 200 arıcıya yüzde 50 hibe ile 14 milyon 435 bin TL destek sağlandı. Destek kapsamında arıcılara 5 arılı kovan, 5 boş kovan, 200 takım koruyucu maske, eldiven, 10 bin kilo temel petek ve 5 bin kilo arı yemi dağıtıldı. Desteğin yüzde 50'si GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından karşılanırken yüzde 50 ise çiftçi tarafından karşılanacak. Proje kapsamında Şırnak merkeze 50, Beytüşşebap ilçesine 30, Uludere ilçesine 30, Cizre ilçesine 10, Silopi ilçesine 10, İdil ilçesine 10, Güçlükonak ilçesine 10 ve Arıcılar Birliği üyelerine 50 olmak üzere toplamda 200 çiftçiye destek sağlandı. Sağlanan destek kapsamında malzeme dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Osman Bilgin, 'Arıcılık faaliyetleri ilimizin önemli kaynaklarından. Özellikle arıcılıkla ilgili baktığımızda flora olarak çok zengin bir floraya sahibiz. Bitki çeşitliliği açısından, endemik bitki çeşitliliği açısından ve aynı zamanda coğrafyanın sağladığı avantajlarda arıcılıkta ve bal üretiminde daha doğrusu kaliteli bal üretiminde ilimiz çok önemli noktalara geldi ve gelecek. Bundan sonraki süreç daha da önemli. Çünkü uzun bir süre biz bu bölgede üretimden, gelişmesinden bahsedemedik. Hep terörle gündemimiz doldu. Ama çok şükür Şırnak için bir arıcılık şehri diyebiliriz' dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel ise, 'İlimize yüzde 4 olarak değer kazandıracak. Toplam bütçemiz 14 milyon TL. 7 milyon çiftçi katkısı, 7 milyon da GAP katkısıyla beraber gerçekleştiriyoruz' diye konuştu. (DHA)