Arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı
AA - Faruk Küçük - Güncel
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Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Dağkonak köyünde amca ve yeğenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın silah ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu F.K, S.K. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfeğe el konuldu.