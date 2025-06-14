Şırnak'ta Anız Yangını: 100 Dönüm Arazi Zarar Gördü

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Silopi ilçesinde çıkan anız yangınında 100 dönüm arazi yangından etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangında 100 dönüm arazi zarar gördü.

Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyü yolu üzerinde, gece 01: 30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli yapısı ve su kanallarının geçişleri nedeniyle bazı noktalara araçlarla ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, küreklerle alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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