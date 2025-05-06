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Şırnak'ta Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Şırnak'ta Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
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Şırnak İl Jandarma Trafik Kısım Amirliği, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi düzenledi. Etkinlikte çocuklara yaya geçidi kullanımı ve güvenli geçiş kuralları öğretildi.

Şırnak İl Jandarma Trafik Kısım Amirliği ekipleri, "Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Bahçelievler Mahallesi Park AVM önünde düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitim sırasında çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik ışıkları, trafik işaretleri ve güvenli geçiş kuralları anlatıldı.

Öğrenciler, kurulan eğitim parkurunda yaya olarak ve oyuncak araçlarla trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiğini eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilere trafik kurallarına dikkat çeken broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı.

Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının ileride daha bilinçli bireyler yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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