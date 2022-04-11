Akrabalar arası arazi kavgası: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akrabalar arası arazi kavgası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Akrabalar arası arazi kavgası: 3 yaralı

Şırnak merkeze bağlı Dağkonak köyünde akrabalar arası arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak merkeze bağlı Dağkonak köyünde akrabalar arası arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dağkonak köyünde amca ve yeğenleri arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silah ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda, F.K. ve S.K. silahla, A.K. ise sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevke edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda kullanılan pompalı tüfeğe el koydu. Ekiplerin köyde güvenlik önlemleri devam ediyor.

(Melih Yiğit/ İHA)

Akrabalar arası arazi kavgası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şırnak, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title