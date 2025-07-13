Şırnak'ta Akaryakıt Yüklü Tanker Yangını
Şırnak'ın Silopi ilçesinde gümrük işlemleri için bekleyen akaryakıt yüklü tanker, motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde akaryakıt yüklü tanker, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan ve Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında sürücüsünün gümrük işlemlerinin yapılması için beklediği 06 SGR 16 plakalı akaryakıt yüklü tanker, öğleden sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel