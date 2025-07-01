Şırnak'ta Akaryakıt Tankerinde Yangın Çıktı

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Silopi ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Salih Zorlu yönetimindeki 20 BLM 17 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kavaklı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aracını yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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