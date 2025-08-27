Şırnak'ta AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti

İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hasan Kasımoğlu (35) kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen Kasımoğlu'nun cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Sürücü Mikail Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,