Şırnak'ta 'Aile Yılı' İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Şırnak'ta, "Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Diyanet-Sen Şırnak Şubesi ve Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında Memur-Sen bürosunda basın açıklaması yapıldı.

Diyanet-Sen Şırnak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Duran, "2025 Aile Yılı" kapsamında 81 ilde eş zamanlı imza kampanyası başlatıldığını söyledi.

Duran, şunları kaydetti:

"Gündüz kuşağı programlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bu tür yayınlar yalnızca bireyleri değil, toplumun bütün dokusunu derinden etkiliyor. Bu yayınlarla aile kurumu zedelenmekte, çocuklarımızın ve gençlerimizin masum dünyası telafisi güç biçimde kirlenmektedir. Herhangi bir fayda üretmeyen, toplumu olumsuz etkileyen yayınlara derhal son verilmelidir."