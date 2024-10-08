Şırnak'ta Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı

ŞIRNAK Valisi Birol Ekici, "İlimizin il afet risklerini azaltma planı hazır durumdadır. 2021 yılında hazırlanmıştır. Bu planda 206 tane eylem vardır. Bu eylemleri daima gözden geçiriyoruz" dedi.

Şırnak'ta 'Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' etkinlikleri kapsamında, İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı düzenlendi. Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Birlik, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turgut, AFAD il Müdürü Muzaffer işlek ve Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Orkun Kantarcı katıldı.

'ŞIRNAK'TA 206 EYLEM PLANI VAR'

Toplantının ardından konuşan Vali Birol Ekici, kentte planların hazırlandığını belirterek, "13 Ekim afet risklerini azaltılması günü. Tüm dünya da afet risklerinin azaltılması günü olarak kutlanıyor. Bu haftada İçişleri Bakanlığımızın, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın emri ile tüm illerimizde afet risklerini değerlendirilmesi, il afet risk azaltma çalışmalarının gözden geçirilmesi için bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bu afet risklerini azaltılması için tüm illerimizde il afet risklerini azaltma planlarımızı hazırlamış bulunmaktayız. İlimizin il afet risklerini azaltma planı hazır durumdadır. 2021 yılında hazırlanmıştır. Bu planda 206 tane eylem vardır. Bu eylemleri daima gözden geçiriyoruz. Hepimizin bildiği üzere ilimizde 2000 yılından sonra 8 tane deprem yaşanmıştır. İlimizde küçükte olsa bir fay hattı vardır. 2009 yılından sonra 1 çığ felaketimiz, 1 heyelanımız ve Kumçatı ve Cizre'de 2 tane sel baskınımız vardır. Bu yaşadığımız olaylar, bizim Şırnak olarak daima alarmda kalmamızı kurumlar olarak hazırlıklı olmamızı ve vatandaşlarımızı afet risklerinden korumamızı ve bunun için gece gündüz çalışmamızı gerektiriyor. Bu çalışmaları tekrar 2025 yılında, 206 eylemimizi Üniversitemizin de katkısı ile tekrar gözden geçireceğiz. Bunları tüm halkımızla paylaşacağız" dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,