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8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şırnak'ta hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2014 yılında hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen A.K'nin ilçe merkezinde bir evde saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ekrem Payan - Güncel

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