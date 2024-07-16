Şırnak'ta 7 Kırsal Bölge Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

(ŞIRNAK) - Şırnak Valiliği, 7 kırsal bölgenin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini, bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Şırnak Valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla Şırnak sınırları içerisinde yer alan 7 bölgeye girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 16 Temmuz (dahil) 2024-30 Temmuz (dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır."