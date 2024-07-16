Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta 7 Kırsal Bölge Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Valiliği, 7 kırsal bölgenin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini, bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

(ŞIRNAK) - Şırnak Valiliği, 7 kırsal bölgenin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini, bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Şırnak Valiliği, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla Şırnak sınırları içerisinde yer alan 7 bölgeye girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 16 Temmuz (dahil) 2024-30 Temmuz (dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Şırnak Valiliği Şırnak Politika Güncel Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Bakmadan Geçme

ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? 2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor? Hemşirelik Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? Bilgisayar Programcılığı taban puanları açıklandı mı? 2024 Bilgisayar Programcılığı taban puanları! Bisiklet parkurundaki gençlere saldırı! Olay ne, nerede oldu? Hicret ne demek? Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret ettiler? 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puan ve sıralama açıklandı mı? J.D. Vance kimdir? Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance kaç yaşında ve ne iş yapıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Teklif meclisten geçti mi? Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Polislik bölümü için kaç puan gerekli? PMYO puanı kaç? POLİSLİK TYT mi, AYT mi? Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun İstanbul'a geldi mi? Sağlık kontrolünden geçti mi? YÖK ATLAS neden açılmıyor? YÖK Atlas sorgulama ekranı (https://yokatlas.yok.gov.tr/) Az önce deprem mi oldu? 16 Temmuz en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar

14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title