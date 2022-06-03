Şırnak'ta 51 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler

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Şırnak'ta 51 kilogram esrar ele geçirildi

AA - Ekrem Payan - Güncel
Şırnak'ta 51 kilogram esrar ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 75 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kilo 75 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Stark"ın da desteğiyle bir tırda yapılan aramada, 51 kilo 75 gram esrar ve 7 bin 454 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

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