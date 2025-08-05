Şırnak'ta 5 Saatte Kontrol Altına Alınan Yangın

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Başaran köyünde çıkan örtü yangını, ekiplerin 5 saatlik yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Başaran köyündeki saat 12.30 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de sürüyor.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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