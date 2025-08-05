Şırnak'ta 5 Saatte Kontrol Altına Alınan Yangın
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Başaran köyünde çıkan örtü yangını, ekiplerin 5 saatlik yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Başaran köyündeki saat 12.30 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de sürüyor.
Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel