Şırnak'ta 5 Saatte Kontrol Altına Alınan Yangın

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Başaran köyündeki saat 12.30 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de sürüyor.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,