Şırnak'ta 5 ilden 282 kişinin katılımıyla UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Haberler

Şırnak'ta Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda 5 ilin katılım sağladığı 282 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE ) tatbikatı yapıldı.

İkizce köyü mevkisinde gerçekleştirilen tatbikata Şırnak, Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt'ten UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi ile jandarma, AFAD, itfaiye ekibinden oluşan toplam 282 personel 41 araçla katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği eş zamanlı gerçekleşen helikopter kazası, kontrolsüz nüfus göçü, trafik kazası, deprem ve suda boğulma olaylarındaki reaksiyon ölçüldü, teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirildi.

Helikopter kazasında 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaşan ihbarla harekete geçen UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine varması, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi, yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki canlandırıldı. Ayrıca durumu ağır olan bir hastanın askeri helikopter sevki sağlandı.

İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildiğini, 3 gündür yapılan çalışmaların bugün finalinin başarıyla yerine getirildiğini söyledi.

5 ilin katıldığı bölge tatbikatının personelin her olaya hazır olması adına çok verimli geçtiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Tatbikatta düzensiz göçmenlerin hareketi esnasında yaşananlar, düzensiz göçmenlerin sulu alanlardan geçmesi durumunda boğulma senaryosu, aracın uçurumdan yuvarlanması, havan mermisinin isabet aldığı bir konutta mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve bir helikopter kazasının meydana gelmesi, yaralıların kurtarılması senaryosunu gerçekleştirdik. Bu senaryolarımız eş zamanlı yapıldı ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. Beklenmedik durumlar karşısındaki reaksiyon hızımızı ölçmek için yapılan bir tatbikat. Faydalı oldu. Doğru zamanda müdahaleler yapıldı."

Tatbikata, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ile sağlık çalışanları katıldı.