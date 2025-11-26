Şırnak'ta 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Şırnak'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel