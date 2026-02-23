Haberler

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Şırnak'ta yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalanırken, bunlardan 20'si tutuklandı. Jandarma tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde adli süreç başlatıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 47 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 16-22 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamında çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

