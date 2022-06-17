Şırnak'ta 4'üncü kattan düşen Zafer, Şanlıurfa'da hayata tutundu

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 4'üncü kattan düşen ve kaldırıldığı hastanede doktorların yaşama şansının yüzde 2 olduğunu söylediği Zafer Bayar (22), sevk edildiği Şanlıurfa'daki hastanede peş peşe operasyonlarla hayata tutundu. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Murat Ziya Bağış, "Bu kadar ağır travmalı hastanın hayatta kalması, benim için de mucize oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu hastamız ikinci kez dünyaya gelmiş oldu" dedi.

Uludere'de yaşayan Zafer Bayar, 4'üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bayar ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından doktorlar, Bayar'ın yaşama şansının az olduğunu belirterek, donanımlı hastaneye sevk edilmesini önerdi. Bu öneriye uyan yakınları, Bayar'ı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Bayar'ı Opr. Dr. Murat Ziya Bağış ile Opr. Dr. Mustafa Akdi ameliyat etti. Bayar'ın beyin, kalp ve karaciğerinde oluşan hasar giderildi, 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra da normal servise alındı.

Ramazan Bayar da oğlunun yüzde 2 yaşama şansı olduğunun, doktorlar tarafından kendisine söylendiğini belirterek "Oğlumun balkondan düştüğünü bir çocuk gelip söyleyince hemen dışarı koştum. Oğlumu yerde hareketsiz bir vaziyette buldum. Şırnak'ta 2 gün yoğun bakımda kaldı. Bölgedeki hiçbir hastane kabul etmedi. Şanlıurfa'daki hastane kabul edince buraya getirdik. Şimdi oğlum hayati tehlikeyi atlattı. Şırnak'ta oğlumun yaşama şansının yüzde 2 olduğu söyleniyordu fakat Şanlıurfa'da ikinci kez dünyaya geldi" dedi.