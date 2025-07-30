Şırnak'ta 4 Köyde Yeni Muhtarlık Ofisleri Tamamlandı

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Şırnak'ın Geçitboyu, İkizce, Kızılsı ve Kayaboyun köylerinde inşası tamamlanan muhtarlık ofisleri, muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesi için gerekli altyapıyla donatıldı.

Şırnak'ın 4 köyünde inşasına başlanan muhtarlık ofisleri tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Geçitboyu, İkizce, Kızılsı ve Kayaboyun köylerinde inşa edilen muhtarlık ofislerinin tamamlandığı belirtildi.

Muhtarların, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmeleri ve köy işlerini daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla inşa edilen ofislerin ihtiyaç duyulan tüm donanıma sahip olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçerisinde çalışma alanı, bekleme bölümü ve gerekli teknolojik altyapı bulunuyor. Bu sayede köy halkının muhtarlıkla olan işlerini daha konforlu ve hızlı bir şekilde halledebileceği bir ortam sağlanmış oldu. Yeni muhtarlık ofislerinin, köylerdeki idari işleyişi kolaylaştırması ve muhtarların vatandaşlarla daha yakın temas kurmasına olanak sağlaması amaçlanıyor."

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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