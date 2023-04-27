ŞIRNAK'TA 300 SPORCUNUN KATILDIĞI 'MAHALLE LİGİ' TURNUVASI BAŞLADI

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde voleybol, basketbol ve badminton alanlarında 300 sporcunun katıldığı 'Mahalle Ligi' turnuvası, törenle başladı.

Çeşitli spor dallarında 300 sporcunun katılımıyla yapılacak 'Mahalle Ligi' turuvası, Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Vali Osman Bilgin, Kaymakam Cihat Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kamu kurum amirleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Türkiye'deki 51 ilde de mahalle liglerinin başladığını ifade ederek, ' Şırnak, Türkiye'nin koordinatörü. Değerli sporcu arkadaşlarım, değerli antrenörüm, Sayın Valimizin o desteği ile beraber geldiğimiz yol budur. Etkinliğimizi sayın valimizin takdirleri ile burada yapmayı uygun gördük. İyi ki de öyle olmuş' dedi.

Vali Osman Bilgin, sporun önemini vurgulayarak, 'Genç nüfusumuzun fazla olduğu ilimizde başta Silopi ve Cizre ilçelerimiz olmak üzere, sporun her alanında daha güzel faaliyetler yürüterek gençlerimizi, çocuklarımızı sporla beraber büyütmek, geleceğe hazırlamak için yapılan bu organizasyonlar çok anlamlıdır. Özellikle ilimizde Cizre'mizde başlayan bu organizasyon ülkemize yaygınlaşması da ayrı bir anlam ifade ediyor. Spor alanında ilk 10 sıraya giren ilimiz bu manada özellikle gençlerimizi lisanslı sporculuk faaliyetlerinde önemli bir aşama kaydettiğini görüyoruz. Burada Silopi'mizin he alanda başarılı sporcular yetiştirmesi sizler gibi çocukken, gençken alt yapının iyi olmasına bağlı olarak daha güzel yarınları yetiştirmiş olacağız. İnşallah buradaki antrenörlerimiz yine spor camiasının yöneticileri ile birlikte okullarda da beden eğitimi öğretmenlerimizle birlikte bu güzel çalışmalara katkı sunup sizlerin çok yönlü yetişmesine vesile olacağız' diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından voleybol, badminton ve basketbol alanlarında müsabakalara geçilerek, turnuvanın startı verildi. 300 sporcunun katıldığı mahalle ligi turnuvası 3 Mayıs'a kadar devam edecek.(DHA)