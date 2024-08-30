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Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında komandolar ilgi gördü

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Şırnak'ta düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında yapılan tören yürüyüşüne katılan komandolar büyük ilgi gördü. Törenlerde askeri geçit töreni de yapıldı.

ŞIRNAK'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında tören yürüyüşü yapan komandolar ilgi gördü.

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, valilik bahçesinde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali Cevdet Atay, makamda tebrikleri kabul etti. Program, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, törene katılanların bayramını kutladı. Törende Binbaşı Kadir Kalay günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, şiirler okundu. Ardından askeri geçit töreni yapıldı. Şırnak sokakları, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugayı askerlerinin söylediği 'Gündoğdu Marşı' ve 'Vatan Sana Canım Feda' sözleriyle yankılandı. Askeri geçit töreni, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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