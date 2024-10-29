Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Şırnak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe vali, belediye başkanı ve birçok vatandaş katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şırnak'ta fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe katılanlar 101 metrelik Türk bayrağı ile meşaleler taşıdı, marşlar okudu.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,