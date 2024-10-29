Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü
Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Vali, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte 101 metrelik Türk bayrağı taşındı.
ŞIRNAK'TA FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şırnak'ta fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe katılanlar 101 metrelik Türk bayrağı ile meşaleler taşıdı, marşlar okudu.
Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,