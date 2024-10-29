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Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Düzenlendi

Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Düzenlendi
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Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen fener alayına katılan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptı. Etkinlikte 101 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşte, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Güzergah boyunca polis araçları siren çaldı, vatandaşlar ellerindeki bayraklarla korteje eşlik etti.

Etkinlikte binalara Atatürk, Türk bayrağı ve Cumhuriyet'in 101. yılı silueti yansıtıldı.

Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve kurum temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

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