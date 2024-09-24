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Şırnak'ta 24 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şırnak'ta 24 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şırnak'ta, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün kullandığı araçta 24 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araç sürücüsü ve yanındakiler gözaltına alındı.

Şırnak'ta hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün kullandığı araçta, 24 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde elde edilen istihbari çalışmalar sonucunda sevkiyat yapacağı değerlendirilen şüpheli araç takibe alındı.

Balveren beldesi mevkisinde durdurulan araçta, narkotik köpeği Hektor eşliğinde yapılan aramada, yakıt deposu kısmına gizlenmiş 23 paket halinde 24 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araç sürücüsü A.K. ile araçtaki K.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, sürücü A.K. hakkında 5 ayrı dosyadan 18 yıl 9 ay kesilmiş hapis olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

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