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Şırnak'ta 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Şırnak'ta 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir evde yapılan aramada 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir evde yapılan aramada 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silopi ilçesinde ikamet izni alan Irak uyruklu 42 yaşındaki A.M.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, yaklaşık 2 ay boyunca yürütülen çalışma kapsamında şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada, 220 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler

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