ŞIRNAK'TA 220 KİLO METAMFETAMİNLE YAKALANAN IRAKLIYA GÖZALTI Güncel Haberler ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Iraklı A.M.H.'nin (42) evinde, 12 kilo metamfetamin ile 208 kilo 150 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Iraklı A.M.H.'nin (42) evinde, 12 kilo metamfetamin ile 208 kilo 150 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Silopi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, 2 aylık çalışmada tespit edilen Irak uyruklu A.M.H.'nin yaşadığı eve operasyon düzenlendi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı, evdeki aramada 208 kilo 150 gram sıvı metamfetamin ile 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.H.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Silopi Güncel Haberler

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