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Şırnak'ta 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı

8 Aralık 2023 12:12 Son Güncelleme: 12:14 Abone Ol

Kumçatı beldesi Bestasor mevkisinde, M.N.Ş. idaresindeki 21 VE 904 ve M.O'nun kullandığı 34 DR 3430 plakalı yolcu minibüsleri çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.