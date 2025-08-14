Şırnak'ta 2. Yaşlılık Şurası Çerçevesinde İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen '2. Yaşlılık Şurası' kapsamında, yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların görüşüldüğü İl Yaşlılık Çalıştayı Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla yapılacak "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında Şırnak'ta "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, alanında uzman kamu temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireyler bir araya geldi.

Programda konuşan İl Müdürü Salih Kaya, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamak, geleceğe dönük politika ve hizmetleri güçlendirmek amacıyla çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Bakanlığın temel hedeflerinden birinin de yaşlıların huzurlu, sağlıklı, aktif ve saygın bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Kaya, "Yaşlılarımız, bir ömür boyu bilgi, tecrübe ve değerleriyle bizlere rehberlik etmiş, kültürümüzün, geleneklerimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcıları olmuşlardır. Onlar, bizlere sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceği de şekillendirecek miraslar bırakmışlardır. Bu doğrultuda, evde bakım hizmetlerinden huzurevlerine, sosyal destek programlarından yaşlılara yönelik kültürel ve sosyal etkinliklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından katılımcılar, gruplar halinde farklı salonlarda, "sağlıklı yaşam", "toplumsal hayata katılım", "yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi", "yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler", "yaşlı hakları ve yaşlılık" ile "bakım ekonomisi" başlıkları altında görüş ve önerilerini sundu.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar, yaşlılar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
