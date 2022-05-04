Şırnak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Haberler

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Şırnak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasın sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasın sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

M.Ş.A'nın (38) kullandığı 27 AZN 78 plakalı otomobil, ilçenin Yüksekköy mevkisinde karşı yönden gelen F.D'nin (36) kullandığı 35 ANS 715 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler M.Ş.A. ve F.D. ile otomobillerde bulunan Ü.C, M.C. (13), R.A.D. (5), M.C. (6), H.Y, A.D, F.A. ve R.Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.

R.A.D, buradaki ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Otomobil, Şırnak, Güncel, Haberler

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