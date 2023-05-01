Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazada, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazada, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Şırnak- Uludere kara yolunda dün meydana gelen 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve tedavisi tamamlanınca gözaltına alınan sürücü S.F. (29) jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Şüpheli S.F, savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Uludere Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title