ÇANAKKALE (İHA) - Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107'nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Şırnak Valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkan vekili İhsan Gören, Şırnak Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıta çelenk sunulması ile başlayan tören, Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda bulunan şehitler anıtını ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, burada şehitler için dua edip şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Ardından Şırnak üniversitesi 15 Temmuz Kongre merkezinde düzenlenen programa geçildi. Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Çanakkale İminin İmkanı yendiği destanın adıdır. Çanakkale savaşmaya değil, ölmeye gidenlerin destanıdır. Bu gün terörle mücadele konusunda aynı ruhla mücadele ediyor, Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz, vatandaşlarımız bu ruhla yoluna devam ediyor" dedi.

Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sine vizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi korusu tarafından şarkılar ve marşlar söylenip öğrenciler tarafından tiyatro gösterileri düzenlendi.

Program, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.