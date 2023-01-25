Şırnak'ta 17 yaşındaki kızı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 17 yaşındaki Firdevs Babat'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Ahmet Babat, "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Babat, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün babası Tamer Babat ve ailesinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunmasında Babat, avukatının can güvenliği nedeniyle duruşmaya katılmadığını iddia ederek, davanın başka ile nakledilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, sanığın tutukluluk halinin devamına, dava dosyasının başka ile nakil edilmesine ilişkin görüş bildirdi.

Duruşmada söz alan maktul Firdevs Babat'ın babası Tamer Babat ise "Ne Ahmet'in ne de ailesinden hiç kimsenin, can güvenliğinden yana bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Ahmet'in ailesi ile aynı yerde yaşıyoruz. Bugüne kadar aramızda herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Davanın başka bir yere nakledilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatları da davanın nakledilmesine yönelik taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme dava dosyasının, başka ile nakledilmesi talebiyle Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianamede, tutuklu sanık Babat hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalarda Firdevs Babat'ın cansız bedeni, 21 Ağustos 2022'de Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda bulunmuş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Babat tutuklanmıştı.