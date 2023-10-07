Şırnak'ta 16 yıl önce 13 askerin şehit olduğu bölgede petrol kuyuları açıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Gabar Dağı'nda 16 yıl önce 13 askerin şehit edildiği saldırı hafızalarda yerini korurken bölgede, huzurun sağlanmasıyla petrol kuyuları açıldı.

Şırnak'ta 7 Ekim 2007 yılında Gabar Dağı'nda operasyon dönüşü 13 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin hain saldırısı, aradan geçen 16 yıla rağmen unutulmadı. PKK'lı teröristler, Bolu Komando Tugayı'ndan bölgeye geçici görevle gelen ve Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı olarak görev yapan 13 askeri 14.30 sıralarında Gabar Dağı'nda pusuya düşürüldü. Teröristler, askerlerin üzerine el bombası atıp, ardından gizlendikleri yerlerden uzun namlulu silahlarla çapraz ateş açtı. Hain saldırıda 13 asker şehit oldu.

Hafızalardan silinmeyen saldırıyı kınayan Şırnak Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, 13 askerin şehit olduğu yıldönümü olduğunu hatırlatarak, bugünün anısına şehitlere rahmet, gazilere şükran ve ailelerine sabır dilediğini söyledi.

O günleri unutmadıklarını ifade eden Güngör, "Alçak ve hain terör örgütü hiçbir zaman o emellerine ulaşılmayacaklardır. Hiçbir zaman o bölgede faaliyet göstermeyecekler. Şu an bilindiği gibi Gabar Dağı bölgesi o şehit verdiğimiz yerde şu anda Türkiye'yi idare edecek kadar petrol çıkmaktadır. Terör örgütünün hedefi bölge halkının geride kalması için yıllardır o dağları işgal edip, orda emperyalistlere taşeronluk yaparak bölge insanını geride bıraktı. Kürtlerin savunucusu olarak kendilerini tanıtan bu alçak ve hain PKK terör örgütü, asla ve asla böğle halkının temsilcisi değildir ve olamazda. Elhamdülillah bu gün o dağlarda, o şehit verdiğimiz dağlarda petrol çıkıyor, bölge insanı çalışıyor. Bölge halkı kalkınıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz kalkınıyor. O günleri geride bıraktık. Terör örgütünün son çırpınışlarıdır" dedi.

Saldırıda astsubay Ahmet Sarıoğlu ile erler Bayram Güzel, Turgay Salgur, Seyfi Altuntaş, Mehmet Yıldırım, Mehmet Uçarı, Mehmet Uyar, Mehmet Coşkun, Kasım Aksoy, Şükrü Karataş, Emrah Eryılmaz, Fetullah Selçuk ve Sıddık Küçükgöz şehit olmuştu.