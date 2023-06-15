Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonundaki etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 15 Temmuz'da, devletin bekası ve demokrasi uğruna yüzlerce insanın canlarını feda ettiğini anlattı.

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli yapıldı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonundaki etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 15 Temmuz'da, devletin bekası ve demokrasi uğruna yüzlerce insanın canlarını feda ettiğini anlattı.

Alkış, şöyle dedi:

"Türk milletinin iradesini hedef alan hain darbe girişiminde hiç düşünmeden canını feda eden 251 demokrasi şehidimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Tarihi, bağımsızlık uğruna gerçekleştirilmiş şanlı mücadelelerle dolu olan aziz milletimiz aynı vakur duruşunu 15 Temmuz gecesi de göstermiş vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya haykırarak bir kahramanlık destanı daha yazmıştır."

Program daha sonra Öğretim görevlisi Ahmet Selçuk Bayburtlu moderatörlüğünde konuşmacı Doç. Dr. Ruhullah Öz'ün "Tekerrür eden tarihin ibretlik vakası 15 Temmuz" ile Araştırmacı Yazar Ahmet Ay'ın "Türkiye'de askeri darbeler ve 15 Temmuz ihaneti" konulu sunum yapıldı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz gecesine ait kısa film gösterimi izletildi, fotoğraf sergisi gezildi.