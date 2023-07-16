Şırnak Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce kişi demokrasi yürüyüşü ve nöbetine katıldı. Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi protesto edildi.

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetine binlerce kişi katıldı

ŞIRNAK - Şırnak Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Şırnak Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında demokrasi yürüyüşü ve demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte asker, polis, vatandaş kol kola yürüdü.

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016'da yapılan hain darbe girişimi 7'inci yıl dönümünde düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi. Merkez Ömer Kabak Meydanı'nda başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdürrahim Alkış, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Yürüyüş güzergahında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşün son bulduğu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar tarafından gece boyunca demokrasi nöbeti tutuldu.

Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin 7'inci yıl dönümünde binlerce vatandaşın katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda okunan Kuranı Kerim tilavetinin ardından dua etti. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı alan, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü. Meydanda Şırnaklılar, FETÖ'nün darbe girişimine, başlattıkları demokrasi nöbetiyle tepkilerini gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Bulunduğumuz şehir huzursuzsa Londra, Berlin, İstanbul mutsuzdur. İçinde bulunduğumuz şehir eğer güvenliyse saydığım yerlerde güvenlidir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletin evlatları bırakın tankın silahın önüne çıkmayı silahın tabancanın dahi karşısına çıkamaz. Ama bu aziz milletin evlatları Hakkarili, Şırnaklısı, Edirnelisi, Trabzonlusu ile hep birlikte Türkiye olarak tankın, uçağın önüne çıkmıştır. Buda ne kadar yüce, azizi bir mücadele verdiğimizin en iyi şekilde gösteren çok büyük bir örnektir"

Vali Bilgin, "2011 yılında Gülyazı Ortasu'da Roboski yaşanan ve 34 sivil vatandaşın katledildiği olay PKK ve FETÖ terör örgütünün işbirlikçilerin ortak planıdır. Benim Kürt kardeşlerimi katleden o hainleri kınıyorum" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, "Bugün bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu yeniden yaşıyoruz. Bugün milletimizin tarihinde unutulmayacak unutulmaması gereken, unutturmayacağımız bir günün yıldönümü. 15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli bir direniş örneğidir. Kapkara bir geceden aydınlık bir sabaha uyanışımızdır" dedi.

Program protokol konuşmalarının ardından şiir ve ilahi dinletisi, 15 Temmuz konulu çeşitli videoların gösterimi ile devam etti. Gece salaların okunmasından sonra demokrasi nöbeti gecenin geç saatlerine kadar devam etti.