İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şırnak'ta 142 Kilogram Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi Ele Geçirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 142 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için önemli olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

" Şırnak'ta 'uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonumuzda 142 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.

Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değildir; bu mücadele, küresel bir güvenlik mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

