Şırnak'ta 13 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirilip imha edildi - Haberler

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Şırnak'ta 13 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirilip imha edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak-Silopi ilçe Çalışkan Beldesi kırsalında toprağa gömülü 13 kilogram ağırlığınca C4 plastik patlayıcı, 300 gram ağırlığında TNT patlayıcı ele geçirilip imha edildi.

SİLOPİ, ŞIRNAK (DHA) - İçişleri Bakanlığı : Şırnak- Silopi ilçe Çalışkan Beldesi kırsalında toprağa gömülü 13 kilogram ağırlığınca C4 plastik patlayıcı, 300 gram ağırlığında TNT patlayıcı ele geçirilip imha edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı, Silopi, Şırnak, Güncel, Haberler

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