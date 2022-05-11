Şırnak'ta 13 kilogram ağırlığında patlayıcı ele geçirilip imha edildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak-Silopi ilçe Çalışkan Beldesi kırsalında toprağa gömülü 13 kilogram ağırlığınca C4 plastik patlayıcı, 300 gram ağırlığında TNT patlayıcı ele geçirilip imha edildi.
SİLOPİ, ŞIRNAK (DHA) - İçişleri Bakanlığı : Şırnak- Silopi ilçe Çalışkan Beldesi kırsalında toprağa gömülü 13 kilogram ağırlığınca C4 plastik patlayıcı, 300 gram ağırlığında TNT patlayıcı ele geçirilip imha edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel