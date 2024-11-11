Şırnak'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

ŞIRNAK'ta, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yüzlerce fidan, toprakla buluşturuldu.

Şırnak'ta, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve kurum temsilcileri katıldı. Vali Birol Ekici ve beraberindekiler, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,