Şırnak'ta 103 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı - Haberler

ŞIRNAK'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi.

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yaklaşık 2 bin kişi Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Düzenlenen yürüyüşe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrası Şırnak Üniversitesi Stadyumu'nda havai fişek gösterisi düzenlendi. Program Ziynet Sali konserinin ardından sona erdi.