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Şırnak'ta 100 Dönüm Alanı Etkileyen Anız Yangını Söndürüldü

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Şırnak'ın İdil ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 7 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 7 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

İdil ilçesine bağlı Köyceğiz köyü ile Şekerköy mezrası kırsalında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, köylülerin de yardımıyla 7 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 100 dönüm alan zarar görürken, hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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