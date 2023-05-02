Şırnak'ta '1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu' sürüyor

Şırnak Üniversitesi ev sahipliğinde dün Mardin'in Midyat ilçesinde başlayan "1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu" Şırnak'ta devam ediyor.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan ve Süryaniler tarafından organize edilen sempozyuma yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen katıldı.

Sempozyuma katılan Şırnak Valisi Osman Bilgin, büyük bir medeniyete ev sahipliği yaptıklarını, 4 ilahi dinin yaşanabildiği ender ülkelerden biri olduklarını söyledi.

Bu toprakların büyük ilim ve bilim adamlarını da yetiştirdiğini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Eğer İdil'de Süryaniler özgürce yaşıyorsa, Müslümanlar Endülüs'te 600 yıl hükmettikleri halde bugün orada bir tane dahi camileri yoksa bu bizim medeniyetimizin ne kadar medeni olduğunu, ne kadar özgürce insanlara yaşam haklarını sağladığının en iyi belirtisidir. Süryani vatandaşlarıma şunu demek istiyorum. Kıymetli hemşerilerimiz, vatandaşlarımız, siz bu topraklarda özgürce yaşayabilirsiniz."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise Süryanilerin Mezopotamya bölgesinin en kadim halklarından birisi olduğunu, 5 bin yıllık yerleşim biriminde bölgede pek çok farklı din ve mezhebin yaşama imkanı bulduğunu belirtti.

Alkış, "Bölgenin çok verimli topraklar olması hasebiyle tarih boyunca pek çok devletin iştahını da kabartmıştır." dedi.

Sempozyuma, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.