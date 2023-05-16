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Şırnak'ta 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisi yaralandı

Şırnak'ta 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisi yaralandı

Güncel Haberler

ŞIRNAK Valiliği, dün 1 teröristin etkisiz hale getirildiği Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 güvenlik görevlisinin ağır yaralandığını duyurdu.

ŞIRNAK Valiliği, dün 1 teröristin etkisiz hale getirildiği Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 güvenlik görevlisinin ağır yaralandığını duyurdu.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak'ın Bestler/Dereler Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var. Operasyon devam etmektedir" denildi.

TA


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Şırnak Valiliği Operasyon Jandarma Şırnak Güncel Haberler

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