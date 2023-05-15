Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak'ın Bestler/Dereler Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel