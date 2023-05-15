Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak'ın Bestler/Dereler Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak" dedi.


Şırnak Seçim Sonuçları
Şırnak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel

Jandarma Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title