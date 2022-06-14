Şırnak'ta '1. Şehr-i Nuh Okullar Arası Kısa Film Yarışması'nın galası yapıldı

Şırnak'ta "1. Şehr-i Nuh Okullar Arası Kısa Film Yarışması"nın galası gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde Şırnak Belediyesi, Ticaret Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ildeki ilk ve ortaöğretim kurumlarından öğrencilerin hazırladığı kısa filmlerin gösterimi yapıldı.

Yarışmada, 87 okuldan Silopi Koç İlkokulunun "Gülizar", Cizre Vali Kamil Acun Ortaokulunun "Savaşın Çocukları", Cizre Hacı Fettah Kadoğlu Anadolu Lisesinin "Adı Hazal" adlı filmi birinci seçildi.

Programda konuşan Vali Osman Bilgin, Şırnak'ın son yıllarda hak ettiği değeri bulma yönünde önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Öğrencilere imkan verildiğinde yetenek ve becerilerini gösterebildiklerini belirten Bilgin, "Bu cevherleri işleyerek, kamu kurum ve kuruluşları olarak tüm alanlarda ili ayağa kaldırmalıyız. Geçmiş dönemde kent genelinde rafting, voleybol, basketbol, teniste kadınlarda ve erkeklerde iyi dereceler elde edildi. Sanatsal anlamda da kısa film yarışmaları, müzik ve resimde de cevherlerimiz var, onları da açığa çıkarmak istiyoruz. Şırnak'ın hak ettiği yere gelmesi noktasında ciddi emekler verip daha güzel ve mutlu yarınlara hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü Talat Akıl da projeye 87 okulun katıldığını, 9 okulun derece elde ettiğini aktardı.

Akıl, amaçlarının okullardaki öğrencileri sanatla buluşturmak ve içlerindeki cevherleri ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, "Bu bir ilkti, inşallah gelecek yıl daha kapsamlı bir gala olacak. Uluslararası film yarışması düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından en iyi oyuncu, yönetmen ve senaryo ödülleri ile dereceye giren okulların ödülleri il protokolünce verildi.

Programa, Şırnak Belediye Başkan Vekili Zafer Kuran, ŞÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hazım Ücün, öğrenciler, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.