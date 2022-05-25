Şırnak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 tutuklama - Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçede Nusaybin Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonun yakınında plakası ve sürücü öğrenilemeyen araçtan ateş açılması sonucu Nizamettin Kalkan'ın yaşamını yitirdiği, Asım Demir'in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, F.G, M.G, D.G, H.G, R.B, M.K, E.K. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.K, E.K. ve B.Ş. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

20 Mayıs'ta bir akaryakıt istasyonun yakınında plakası ve sürücü öğrenilemeyen araçtan ateş açılması sonucu Nizamettin Kalkan ile Asım Demir yaralanmış, yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Oto galerici Nizamettin Kalkan buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.