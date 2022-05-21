Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Abidin Yel - Güncel
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçede dün Nusaybin Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonun yakınında plakası ve sürücü öğrenilemeyen araçtan ateş açılması sonucu Nizamettin Kalkan'ın hayatını kaybettiği, Asım Demir'in yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, saldırı ve çevredekilerin panikle kaçışması yer alıyor.

Dün bir akaryakıt istasyonun yakınında plakası ve sürücü öğrenilemeyen araçtan ateş açılması sonucu Nizamettin Kalkan ile Asım Demir yaralanmış, yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Oto galerici Nizamettin Kalkan buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Abidin Yel - Güncel

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