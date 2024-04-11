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Şırnak'ta seçim sonuçlarına ilişkin çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında, Çalışkan beldesindeki seçim sonuçlarına ilişkin çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 3'ü sağlık çalışanı 7 kişi yaralandı.

Ak Parti'den Çalışkan Belde Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Nadir Tosun ile ikinci sıradaki Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nihat Yiğit'in yakınları arasında ilçenin Şehit Harun Boy Mahallesi'nde başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tarafların ambulanslara ve sağlık çalışanlarına da saldırıda bulunması sonucu, ambulans şoförü Ramazan P, sağlık çalışanları Leyla T. ve Hazal K. de hafif yaralandı. Atılan taşlar nedeniyle bir ambulans hasar gördü.

Sağlık çalışanları ekiplerce ayakta tedavi edildi.

Silopi'de aynı mahallede 7 Nisan'da aynı nedenle iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 5 kişi yaralanmış, kavgayla ilgili 11 şüpheli yakalanmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

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